IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಒಂದು SIX ಹೊಡೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು

IPL 2026 updates : IPL ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ಅಬ್ಬರದಾಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.. ಯಾರವರು..? ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ RCB ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ 5 ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (Mitchell Starc) : ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಈವರೆಗೆ 52 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 111 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳಿವೆಯಾದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿತಿನ್ ಸೈನಿ (Nitin Saini) : 2012ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ದ ನಿತಿನ್ ಸೈನಿ, 10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 140 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಇಡೀ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (Michael Clarke) : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 98 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಒಂದೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಕ್ಯಾಲಮ್ ಫರ್ಗುಸನ್ (Callum Ferguson) : ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕ್ಯಾಲಮ್ ಫರ್ಗುಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಟ್ಟು 98 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಲೀ ಕಾರ್ಸೆಲ್ಡೈನ್ (Lee Carseldine) : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲೀ ಕಾರ್ಸೆಲ್ಡೈನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.