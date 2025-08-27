ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ.. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಅಂಗದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಜನಿಸಿತು? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
'ನಾನು ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಂತರ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
44 ವರ್ಷದ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.