Star Ravichandran filed a defamation case: ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಕನ್ನಡ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದ್ರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1ರೂಪಾಯಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು.
ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುರಾಮ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ವರದಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ರವಿ ಸರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಆಗ್ತಿನಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಟಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಂದು ಗೋಗರೆದಿದ್ದಾರೆ.