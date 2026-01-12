English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿ

ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿ

Business Ideas: ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಬ್ಯಸಿನೆಸ್‌ ಐಡಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ...
1 /5

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿಗಳು, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ 5,000 ರಿಂದ 8,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

2 /5

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು: ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನಡೆಸುವುದು. ಮೊಬೈಲ್, ಡಿಟಿಎಚ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

3 /5

ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಕವರ್‌ಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಕಾಗದ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ-ಹೊಲಿಗೆಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು 7,000 ರಿಂದ 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

4 /5

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಆದಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬೀಜಗಳು, ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

5 /5

ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ. (ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Business Ideas Business Opportunities Small businesses micro-businesses business ideas under 10000 rupees low investment home business Idli ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವ್ಯವಹಾರ Small Business Idea Low Investment Business BUSINESS

Next Gallery

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ