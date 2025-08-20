ಭಾರತದ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು, BSNL ತನ್ನ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು NCR ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ನೋಯ್ಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಫರಿದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು Partner Network Access Agreement ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ 2G ಅಥವಾ 3G ಸಿಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 4G ಸಿಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು eKYC ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು BSNL ಅಥವಾ MTNL ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 4G ಸಿಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು “4G/3G/2G” ಅಥವಾ “LTE/3G/2G”ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4G ಅಥವಾ LTE ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
eKYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು BSNL ತಿಳಿಸಿದೆ. eKYC ಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು BSNL/MTNL ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲುದಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. eKYC ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ . ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ 30 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್, ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನ ಈ ಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.