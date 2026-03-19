Stock Market Crash: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ..! ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ, ನಾಶ..!

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,800 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 23,260 ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಾಶವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಾಗ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ,ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಾಶವಾಯಿತು.
ಈಗ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈಗ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $112 ರಂತೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೆಲೆ ನೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಾಗ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 1,800 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು (2.35%) ಕುಸಿದು 74,869 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕೂಡ 532 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು (2.23%) ಕುಸಿದು 23,238 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 633 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಜಿಗಿದು 76,704 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 196 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 23,777 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯ ಸಂತೋಷ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಮರಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಈಗ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಭರಾಟೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ 30 ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ (L&T) ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.