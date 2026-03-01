English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
US-Israel-Iran conflict: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!

Gold Prices Surge: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ.  

ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನ 1.26 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿಸದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದ ಚಿನ್ನವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡರೆ, ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.  

ಇರಾಕ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ.  

ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೂ, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.  

