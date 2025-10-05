ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್; ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿ..!

Lucky zodiac signs: ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮನೆಯು ಪ್ರಯತ್ನ, ಉಪಕ್ರಮ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡರೂ ಅದು ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಹೊಸ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಪಾರ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಖಂಡಿತ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನೀವು ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧ ದೃಢಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)