ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂದಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

Written ByManjunath NaragundUpdated byManjunath Naragund
Published: May 06, 2026, 10:35 AM IST|Updated: May 06, 2026, 10:35 AM IST

Gold prices Today: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನತೆಗೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೇ 06, 2026ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ) ಬೆಲೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ₹15,018 ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹198ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.   

ಇನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ₹14,784 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಜನವರಿ 29, 2026 ರಂದು ಚಿನ್ನವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ₹17,330 (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ) ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಇಂದು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 1.34 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ದರವು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಆಯಾ ನಗರಗಳ ತೆರಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

