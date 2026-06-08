actor kiccha sudeep bodyguard: ಸದ್ಯ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದು,ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅವರತ್ತ ಇದೆ. ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸಾಮನ್ಯರಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಸೆರ್ಜಿಯಸ್ ವೊಲಾಕ್ (Sergiusz Wolak) ಇವರು ಇಟಲಿ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಹೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆರ್ಜಿಯಸ್ ವೊಲಾಕ್ ಅವರ ಎತ್ತರ 6.4 FEET ತೂಕ 114 ಕೆಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸೆರ್ಜಿಯಸ್ ವೊಲಾಕ್ ಅವರು 2025 Europen Men's physique 40+ NABBA ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೆರ್ಜಿಯಸ್ ವೊಲಾಕ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಆದೆ ಇದೆಯಂತೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಟಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.