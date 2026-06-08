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ಯಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟೋಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌!.. ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದ್ಯಂತೆ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 08, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:56 PM IST

actor kiccha sudeep bodyguard: ಸದ್ಯ  ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದು,ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅವರತ್ತ ಇದೆ.  ಸುದೀಪ್‌ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಸಾಮನ್ಯರಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

sudeep bodyguard Sergiusz Wolak1/6

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಹೆಸರು ಸೆರ್ಜಿಯಸ್‌ ವೊಲಾಕ್‌ (Sergiusz Wolak) ಇವರು ಇಟಲಿ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಹೈಟ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

sudeep bodyguard Sergiusz Wolak2/6

 ಸೆರ್ಜಿಯಸ್‌ ವೊಲಾಕ್‌ ಅವರ ಎತ್ತರ 6.4 FEET ತೂಕ 114 ಕೆಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸುದೀಪ್‌ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

sudeep bodyguard Sergiusz Wolak3/6

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಸೆರ್ಜಿಯಸ್‌ ವೊಲಾಕ್‌ ಅವರು 2025 Europen Men's physique 40+ NABBA ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

sudeep bodyguard Sergiusz Wolak4/6

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ  ಸೆರ್ಜಿಯಸ್‌ ವೊಲಾಕ್‌ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.   

sudeep bodyguard Sergiusz Wolak5/6

ಇನ್ನೂ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಆದೆ ಇದೆಯಂತೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ  

sudeep bodyguard Sergiusz Wolak6/6

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಟಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಸೆರ್ಜಿಯಸ್‌ ವೊಲಾಕ್‌
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