Sudeep clarity for Dhruvanth clarity kicchana Chappale: ಧ್ರುವಂತ್ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದೀರಾ ಅಂತಾ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿದ್ದರು..ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿದಂತು ನಿಜ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೀ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದವು..ಧ್ರುವಂತ್ ಅದ್ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿದ್ರು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು..
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೇ ಗಮನಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ಇಂದಿನ ಫಿನಾಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಯೆಸ್..ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀಡೋದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..ಹೌದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಿಜನೇ ಅಂತಾ ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..