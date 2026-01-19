English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • BBK12:ವಿನ್ನರ್‌ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌

BBK12:ವಿನ್ನರ್‌ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌

 BBK12 winner: ಆರು ಶೋ ಸೋತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕರುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
1 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧವರೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

2 /7

ಬಿಗ್ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡನ್ನ ರಂಜಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದರು..  

3 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..   

4 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಜೇತನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರು ಬಹುಮಾನದ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ  50 ಲಕ್ಷ ಹಣದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್‌ ಅಗಿದೆ 34 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ..  

5 /7

ಇದನ್ನ ಅರಿತ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ತಾನೇ ಸ್ವತಹ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ 10ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬಹಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

6 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರೆಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 10ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸುದೀಪ್‌ ಕೊಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ.   

7 /7

ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚನ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

kiccha sudeep Gilli bigg boss kannada 12 winner Gilli prize money Gilli Sudeep generosity Bigg Boss Bigg Boss Kannada Finale Dhruvanth controversy sudeeep Prize money ಸುದೀಪ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಹುಮಾನ

Next Gallery

&#039;ನಾನು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ&#039;-ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನ ಸ್ಪೋಟಕ ಪೋಸ್ಟ್ 