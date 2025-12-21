English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚನಾ ಗರ್ಜನೆ..ಸುದೀಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಿಗೆ..?

Sudeep warns darshan fans in hubli program : ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ನಟನೆಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತಾ ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಆಗೇ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ನಾನು ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇವೆಂಟ್ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..  

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಆದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ..ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿನ ತೂರಾಟ ನನ್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ, ನನ್ನಿಂದ ಅದು‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.

ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿನ ತೂರಾಟ ನನ್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಅದು‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.

ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲಾ ತಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.. ತಡೆಯೋ ತನಕ ಆದ್ರೆ ತಡೀರಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..  

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ..

