ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

NR Narayana Murthy: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಯ ಈ ಮನೆಯು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಮನೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ: ಯುಬಿ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ ಹೊಸ ಮನೆಯಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಟವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಗಳತೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಇನ್ಫೋ ದಂಪತಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ?: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಯ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 8,400 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶಾಲವಾದ 4 ಬೆಡ್ರೂಂಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಅನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 5 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?: ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೌಲ್ಯವು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು 29 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಟವರ್ಸ್ ತನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈಜುಕೊಳ, ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್, ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನ 4.5 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ 81 ವಿಶೇಷ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಟವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.