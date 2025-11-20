ಸಕ್ಕರೆ V/s ಉಪ್ಪು.. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

Reson for Heart problem : ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು.. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಬನ್ನಿ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎರಡೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ಉಪ್ಪು ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಗಳಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೂ, ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ.. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬೊಜ್ಜು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕಡಿಮೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಸಕ್ಕರೆ-ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವವರಿಗಿಂತ ಬಹುಬೇಗ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ 12% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಹೃದಯದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ 20-25% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುವ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಮಕಾಲೀನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪರಿಣಾಮ : ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಅಪಾಯ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಟರ್ಸಾಲ್ಟ್ ಯುಕೆ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ : ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಸೋಡಿಯಂ (ಸುಮಾರು 5 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪು) ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.