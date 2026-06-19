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Quitting Sugar Side Effects: ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ; ತಿಂಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರ್..‌

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:04 PM IST

Sugar Free Diet: ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

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ಫಿಟ್‌ ಇರಬೇಕು, ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭರದಲ್ಲಿ "ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರ" ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ಸವಾಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

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ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಲುಕೋಸ್‌ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.   

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ಕುವೈತ್‌ನ ದಾಸ್ಮನ್‌ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಸಂಶೋಧಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 16 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಭರಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

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ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಡೀಕ್ರೈನ್‌ ಸೊಸೈಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಲಿಗಳು, ಸುಕ್ರೋಸ್‌ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಇಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ.   

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ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

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ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ತಜ್ಞರು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಕೂಲ್‌ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಡಾ.ಘೋಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲು, ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಸಲಹೆ ನಂತರ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಯೆಟ್‌ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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