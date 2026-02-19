ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ ಅಧಿಕ ಇರೋ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೃತನೇ ಸರಿ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 ಚಳಿಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಲ್‌ಕಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತಣ್ಣನೆಯ ಜೂಸ್‌ ಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾನೀಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು.  

Sugarcane juice Summer Health Tips: ಚಳಿಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಲ್‌ಕಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತಣ್ಣನೆಯ ಜೂಸ್‌ ಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾನೀಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು.  
 
ಬೇಸಿಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಕಬ್ಬಿನ ಜೂಸ್‌ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ದು. ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪಾನೀಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಜೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ‌ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು ಇವೆ.  

ಈ ಜೂಸ್‌ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್‌, ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಬ್ಬಿನ ಜೂಸ್‌ ಅತ್ಯತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ.  

ಕಬ್ಬಿನ ಜೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಣಿವಾದಾಗ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ.   

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಜೂಸ್‌ನಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಮ್ಲ (Alpha Hydroxy Acid) ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಮಯವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ.   

ಕಬ್ಬಿನ ಜೂಸ್‌ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೂಸ್‌ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ಡಬಲ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.   

ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿ ಆತವಾ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಜೂಸ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೊಣ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಯೇ, ಲೋಟ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು.  

