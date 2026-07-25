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ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು RCB ಒಡತಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟನ ಹೆಸರು..! ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ ಆ ಹೀರೋ..?

Written ByKrishna N K
Published: Jul 25, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:12 PM IST

Suhani Shah on Ananya Birla crush : ಖ್ಯಾತ ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಸುಹಾನಿ ಶಾ ಅವರು ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್’ ಹೆಸರನ್ನು ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಸುಹಾನಿ ಶಾ ಜಾದೂ : ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಯೂಷನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಸುಹಾನಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

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ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು? : ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಸುಹಾನಿ ಶಾ ಅವರು ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ, "ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಕೂಡ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳದೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

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ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಸುಹಾನಿ : ನಂತರ ಸುಹಾನಿ, ಅನನ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ನೀವು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೀರ.. ಕೌಂಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ.. ಕಾಫಿ ತಯಾರಾದ ಬಳಿಕ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ..." ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ..

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ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಅನನ್ಯಾ ಶಾಕ್ : ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ನೋಡಲು ಸುಹಾನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಕಪ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಕಾಫಿ ಕಪ್‌ನ ಮೇಲೆ 'ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅನನ್ಯಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಸರೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು.

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ಇದು ನಿಜವಾದ ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಕ್? : ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸುಹಾನಿ ಶಾ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಹಾನಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಯಾವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ದೇಹಭಾಷೆ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಮೆಂಟಲಿಸಂ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ.

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ದಶಕಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ : ಸುಹಾನಿ ಶಾ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಂಟಲಿಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ಷಣ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

TAGS:
Ananya Birla crush
Suhani Shah
Ananya Birla
RCB Owner Family
RCB Owner
aditya roy kapur

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