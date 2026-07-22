Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಶುರು

ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಶುರು

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 22, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:49 PM IST

Surya Gochar 2026: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಾದರೂ, 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

1/7

ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಅಧಿಕಾರ, ನಾಯಕತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.

2/7

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಿರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

3/7

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

4/7

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಯೋಗ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

5/7

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಬಹುದು.

6/7

ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು?: ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಾತಾವರಣ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.

7/7

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
Sun Transit In Leo
Surya Gochar 2026
Leo Zodiac Transit
Kannada Astrology News
August horoscope
Simha Rashi
Tula rashi
Mithuna rashi
kanya rashi
Horoscope Kannada
Sun Transit Benefits
Astrology Photo Gallery
ASTROLOGY
horoscope
Sun Transit
ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗಂಡಂದಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಗತಿ ಬರಬಹುದು.
crime news7 min ago
2
Commonwealth Games 202627 min ago
3
KPSC recruitment scam33 min ago
4
EPS Pension 202656 min ago
5
axel cut1 hr ago