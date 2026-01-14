ಶನಿ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9.35ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
Sun enters Saturns house: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯನ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯದ್ದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜನವರಿ 14ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ರಾತ್ರಿ 9:35ಕ್ಕೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ದೇಶ-ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪರಿಣಾಮ: ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರವರೆಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಅಪಘಾತಗಳು, ಸ್ಫೋಟಗಳು, ವಿವಾದಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಊತ, ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಪಘಾತಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)