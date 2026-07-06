/ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ!.. ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು

sun enters saturs nakshatra: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ತಿಂಗಳ 20 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 12ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವೂ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)