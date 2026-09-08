/ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಭೋಗ

Dwidwadasha Yoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ವಿವಿಧ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 12ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿದದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಪರ್ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಆತ್ಮ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರ ದ್ವಿದವಾದಶ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಒಂದು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿದವಾದಶ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)