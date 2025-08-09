18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ!!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುವಿನಿಂದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗ ದೊರಕಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Ketu Sun Conjunction: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಸರಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜಾತಕದ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವರು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ತೆರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಜನರ ಸಂಗಾತಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಕೇತು-ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಯೋಗ ದೊರಕಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಲ್ಲ ಈಡೇರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಸಹ ರೂಪಿಸುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ಯೋಗ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರಕುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರಕಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)