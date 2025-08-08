ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಭಾಗ್ಯ

Surya-Ketu Yuti: ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಕೇತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Ketu Sun Conjunction: ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೇತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಕೇತು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)