  • ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಶುರು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ!!

Sun-Moon conjunction: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಬದಲಾದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎರಡು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಸಹ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

