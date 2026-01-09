ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ

Sun-Moon Conjunction 2026: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಯೋಗವು ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಯೋಗವು ಜನವರಿ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 4.41ರಿಂದ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.35ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 18ರಿಂದ 21ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಜನವರಿ 18 ಮತ್ತು 21ರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿಯ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಗಾಧವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)