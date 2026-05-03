ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ!

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 03, 2026, 03:30 PM IST|Updated: May 03, 2026, 03:34 PM IST

Surya Chandra Shadashtak Yoga: ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇ 3ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮೇ 5ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಆ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ....

ಮೇ 3ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಯೋಜಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ನೀವು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ಷಡಕ್ಷಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಖ್ಯಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

