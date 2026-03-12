ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ

Surya Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಸುಮಾರು 1.08ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)