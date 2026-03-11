ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು!

Surya-Shani Yuti 2026: ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಪಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 14ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1.08ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)