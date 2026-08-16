/ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ!

ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಖರ್ಚು, ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Surya Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯನು ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಈ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ, ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಎಂದರೇನು?: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹವು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ 10ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಿತು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)