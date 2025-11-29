English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ! ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ..

 Sun Transit effects: ಸೂರ್ಯನು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮೂರು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಕೇತೈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2025 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೇತೈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

ಈ ಸಮಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ.   

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಐಟಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.  

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ.   

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)  

