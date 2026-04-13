ಸೂರ್ಯನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕುಬೇರರಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ..!

Rajyoga: ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವನು. ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶುಭ ಗೊತ್ತಾ..? ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಡಲಿಯ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಲಭ್ಯ..?
ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಿಂದ ಮೇ 14 ರವರೆಗೆ, ರವಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ರವಿಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಲಗ್ನ. ಆಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜಯೋಗಗಳು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಆತ್ಮ, ತಂದೆ, ಗೌರವ, ಆರೋಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ: ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ರವಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಶುಭ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಗ್ರಹ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ: ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.)