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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 18, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:37 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜಯ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Sun Transit In Cancer Effect1/6

ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯ ಜುಲೈ 16ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತನಿರುವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Sun Transit In Cancer Effect2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

Sun Transit In Cancer Effect3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸೂರ್ಯ ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭೂಮಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುಸಯ ಇದಾಗಿದೆ.

Sun Transit In Cancer Effect4/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯ.

Sun Transit In Cancer Effect5/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.   

Sun Transit In Cancer Effect6/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹು ಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಸಕಾಲ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
SURYA GOCHAR
Sun Transit
Surya Transit
ASTROLOGY
Surya Gochar Phala
Kannada Astrology
Surya Guru Yuti

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