Makar Sankranti 2026: ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ

Surya Gochar Makar Sankranti Astrology: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು "ಸಂಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಪರ್ವಕಾಲವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಜೀವನದ ಶುಭಾರಂಭ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಅಪಾರ ಧನಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯೊಂದು ಈಡೇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶತ್ರುಗಳ ಬಂಧಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಭೂಮಿ ವಿವಾದಗಳು, ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಹ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನೋಪಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲುಕುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.