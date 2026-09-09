Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಉದ್ಯೋಗ-ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲ!

ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಉದ್ಯೋಗ-ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 09, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:43 AM IST

Sun Transit September 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.  

Sun Transit September 20261/7

ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅಧಿಕಾರ, ನಾಯಕತ್ವ, ತಂದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಕಾರಕ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಭಾವಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗುವುದು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

Sun Transit September 20262/7

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.  

Sun Transit September 20263/7

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಸೂರ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 

Sun Transit September 20264/7

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.   

Sun Transit September 20265/7

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು.  

Sun Transit September 20266/7

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.  

Sun Transit September 20267/7

ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
Sun Transit September 2026
Surya Nakshatra Transit
September 2026 Astrology
Lucky Zodiac Signs
Taurus
Leo
Libra
Capricorn
Aquarius
Zodiac Signs
Astrology Kannada
SURYA GOCHAR
Nakshatra Change
Horoscope 2026
Kannada Astrology
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ : SSM ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ BP ಹರೀಶ್
2
3
4
5