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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: 4 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 31, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:22 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ. 

Surya Gochar 2026 Effect1/6

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಕಾರಕ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 17, 2026ರಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 17, 2026ರವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

Surya Gochar 2026 Effect2/6

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Surya Gochar 2026 Effect3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಲಿದೆ. 

Surya Gochar 2026 Effect4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸುವರು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್‌, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

Surya Gochar 2026 Effect6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
SURYA GOCHAR
Rajayoga
Sun Transit
Sun Transit In Virgo
ASTROLOGY
Surya Gochar Phala
Kannada Astrology

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