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ಶುಕ್ರನ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 25, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:52 AM IST

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Surya Gochar in Pubba Nakshatra Effect1/6

ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ 31 ಆಗಸ್ಟ್‌ 2026ರಂದು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ದೇವತೆಗಳು ಆಳುತ್ತಾರೆ.   

Surya Gochar in Pubba Nakshatra Effect2/6

ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ

ಶುಕ್ರನ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Surya Gochar in Pubba Nakshatra Effect3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರನ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

Surya Gochar in Pubba Nakshatra Effect4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Surya Gochar in Pubba Nakshatra Effect5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. 

Surya Gochar in Pubba Nakshatra Effect6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ ಬರಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
SURYA GOCHAR
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Sun Transit
Sun In Purva Phalguni Nakshtara
Sun Transit In Pubba Nakshatra
ASTROLOGY

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