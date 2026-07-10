Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ!.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ

ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ!.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 10, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:40 PM IST

Pushya nakshatra: ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

Pushya nakshatra1/6

Pushya nakshatra: ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ.   

2/6

 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ 'ಸೂರ್ಯ ದೇವರು' ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಮತ್ತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.  ಜುಲೈ 20 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ 'ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ'ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

3/6

. ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

4/6

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ.  

Pushya nakshatra5/6

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ.  

Pushya nakshatra6/6

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ.  

TAGS:
Sun transit July 2026
Sun enters Pushya Nakshatra astrology
Surya Gochar lucky zodiac signs
Pushya Nakshatra benefits
Astrology Kannada news
ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ರಣಾರ್ಭಟ.. ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿ!
FIFA World Cup 202658 min ago
2
Karnataka Government Employees1 hr ago
3
Kalyana Karnataka1 hr ago
4
Gautam Gambhir1 hr ago
5
chikkamagaluru1 hr ago