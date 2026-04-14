ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು

Sun transits Aries: ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ಅಗ್ನಿ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯು ಅಗ್ನಿ ಅಂಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅಗ್ನಿ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನ ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಅಗ್ನಿ ಅಂಶದ 3ನೇ ರಾಶಿಯಾದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)