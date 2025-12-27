English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ ೧೪ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Surya Gochar 2026 Effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಚಾರಗಳು ಸವಾಲುಗಳನನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
1 /6

2026ರ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಮಹತ್ವ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

2 /6

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

3 /6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಶಾಂತವಾಗಬಹುದು.

4 /6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

5 /6

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಯ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

6 /6

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Surya Gochar 2026 Surya Gochar 2026 Effects ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ 2026ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು Sun transit January 14 2026 Sun in Capricorn benefits career growth astrology money gain zodiac signs business growth astrology Surya Gochar Effects zodiac signs Sun transit astrology career prediction 2026 Capricorn Sun Transit wealth growth astrology horoscope predictions 2026

Next Gallery

15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು.. ಆಂಗ್ಲರು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?