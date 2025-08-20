English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Sun Transit Effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ನವಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಹೌದು. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1 /6

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ದೇವ 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

2 /6

ಸ್ವ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು  ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅವರ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೇ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

3 /6

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಶಾಹಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವಾಫಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. 

4 /6

ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ  ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.  ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹರ್ಷಚಿತ್ತರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲಿದೆ. 

5 /6

ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

6 /6

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

SURYA GOCHAR Surya Gochar in Simha Sun Transit Surya Gocharphala ASTROLOGY

Next Gallery

18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಯುತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ