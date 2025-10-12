ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ‌3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್

Sun transits Libra: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧನ ಮಿತ್ರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಾಹಸಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)