ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ!!

Sun transits to Aries: ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತಂದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದೂಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

