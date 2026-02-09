English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..

100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..

ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
 
1 /9

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.   

2 /9

ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಸಹ ಅದೇ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

3 /9

ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.   

4 /9

ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ.  

5 /9

ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಬಲವಾಗಿದೆ.   

6 /9

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

7 /9

ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಿರಿ.   

8 /9

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

Sun Venus Rahu Conjunction Aquarius Transit Zodiac signs fortune Astrology news Mithuna rashi Dhanu Rashi Makara Rashi planetary movements Wealth Horoscope Rare Astrological Yoga ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ 2026 ಆರ್ಥಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೌರ ಸಂಚಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಕ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಂದಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ astrology predictions 2026 Planetary Transit Effects Sun Venus Conjunction benefits Aquarius Horoscope today Wealth Creating Yogas Gemini Luck 2026 Capricorn Career Growth Sagittarius Property Luck rare planetary alignment Vedic Astrology Updates Zodiac Signs zodiac ಕುಂಭ ತ್ರಿಗ್ರಾಮ ಸಂಯೋಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ರಾಹು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಿಥುನ ಧನು ಮಕರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಹಣ ಲಾಭ

Next Gallery

ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಸಹೋದರ ಸುಭಾಷ್‌ ಗೌಡ!