  • ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​

ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​

Meghana Raj second marriage:ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್‌ ತಂದೆ ಸುಂದರ್‌ ರಾಜ್‌ ಮಗಳ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 
ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..   

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಕೆಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರುನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಸದ್ಯ ಮಗನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ  ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಗ ರಾಯನ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಜೊತೆ ಜೈಲರ್ 2ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಜೀ ನ್ಯೂಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮೇಘನಾರಾಜ್‌ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಆವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಗಳ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅವಳದ್ದೇ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

2020ರ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿರು ಅವರು ನಿಧನರಾದ್ದರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೀ ಮೇಘನಾರಾಜ್‌ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಸುಂದರ್‌ ರಾಜ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಿರು ಅವರು ಚಿರು ನಿಧನರಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ, ಮೇಘನಾ ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.ನನ್ನ ಮಗಳದೇ ಆಯ್ಕೆ ಬದುಕು ನಡೆಸುವವರು ಅವರದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಹಾಗೂ ಮೇಘನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸುಂದರ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇನ್ನೂ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ದೈವ ನಿಯಮ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸದೇ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಸುಂದರರಾಜ್​ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Meghana Raj Second Marriage Meghana Raj marriage Meghana Raj second marriage details Sundar Raj on Meghana remarriage Sundar Raj Chiranjeevi Sarja wife life story Ryan Raj Sarja father figure ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾತು ಚಿರು ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ತಂದೆ

