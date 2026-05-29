Vaibhav Suryavanshi: ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ IPLನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಐಪಿಎಲ್ನ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 45.33 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 242.86 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 680 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ, 4 ಅರ್ಧಶತಕ ಇವೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
2026 ವರ್ಷ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ವರ್ಷ ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ?.
ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಅವರು ತನಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಓಪನರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು 15 ಜನರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. XI ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ನಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ಗೆ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಮತ್ತು ಪುಲ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗವಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಥಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಒಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.