ಅಪ್ಸರೆಯಂತ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೂ.. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

sunny deol: ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
sunny deol: ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ನ ಬಲದಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಘಾಯಲ್, ಘಾಟ್, ಬೇತಾಬ್, ಗದರ್ ನಂತಹ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾರೆಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1957 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂಜಾ ಡಿಯೋಲ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1957 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 90 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಟಿ ಸುಜಾತಾ ಮೆಹ್ತಾ ಆಪಾದಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿ ಮತ್ತು ಡಿಂಪಲ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.