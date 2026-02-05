ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಂಗಳನ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Surya Nakshatra Gochar: ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳನ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ, ಸೂರ್ಯನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಮಿತಿ ಮೀರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ವಿಷ್ಣುದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)