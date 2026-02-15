ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

Surya Nakshatra Parivartan: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ರಾಹು ಆಳುವ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ನಿಮಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವಾದ "ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಸಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು "ಓಂ ಘೃಣಿ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೇ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾದ ನಂತರ ನೀವು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)