ಜನವರಿ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ!!

Surya Nakshatra Gochar: ಜನವರಿ 11, 2026ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾದ ಉತ್ತರಾಷಾಢಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನು ತನ್ನದೇಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಊತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಗುರುವಿನ ಮಿತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)